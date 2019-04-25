Бывший полузащитник футбольных клубов «Зенит» и «Спартак» Владимир Быстров поделился мнением по поводу лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Я за лимит, — сказал Быстров, слова которого приводят «Известия». — Если его не будет, то свои воспитанники клубам вообще станут не нужны». экс-футболист уверен, что если убрать лимит, то в командах РПЛ появится ещё больше легионеров, которые будут значительно сильнее местных игроков. «В чём тогда смысл? Когда нашим молодым футболистам дают играть, они себя проявляют», — отметил Быстров.

Напомним, ранее о лимите на легионеров высказался бывший генеральный директор московского «Динамо» Дмитрий Иванов. Он считает, что изменение лимита может погубить российский футбол. По мнению Иванова, переход на контроль количества легионеров в заявке катастрофически скажется на результатах сборной.