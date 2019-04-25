В седьмом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Каролине Харрикейнз» со счётом 3:4 и завершил выступление на турнире. В официальном аккаунте Кубка Стэнли в «Твиттере» появилось обращение к капитану «Вашингтона» Александру Овечкину.

«Дорогой Овечкин, я не говорю прощай, я говорю до свидания», — гласит сообщение.

Dear @ovi8, It's not goodbye, it's see you later. Yours truly,

SC — The Stanley Cup (@StanleyCup) April 25, 2019

Напомним, после вылета из Кубка Стэнли Овечкин прокомментировал игру своей команды. «Мы доминировали в первых двух периодах, — сказал Овечкин после игры. — Пару удачных отскоков, и они вернулись в игру». Хоккеист отметил, что игроки «Вашингтона» старались изо всех сил, но не всегда реализовывали своим моменты. «Мы расстроены и разочарованы, особенно после прошлого года», — подчеркнул нападающий.

Ранее сообщалось, что определились все участники полуфинальной серии в Западной и Восточной конференциях.