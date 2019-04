В седьмом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Каролине Харрикейнз» со счётом 3:4 и завершил выступление на турнире. В официальном аккаунте Кубка Стэнли в «Твиттере» появилось обращение к капитану «Вашингтона» Александру Овечкину.

«Дорогой Овечкин, я не говорю прощай, я говорю до свидания», — гласит сообщение.

Dear @ovi8,

It's not goodbye, it's see you later.

Yours truly,

SC

— The Stanley Cup (@StanleyCup) April 25, 2019