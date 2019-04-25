Официальный аккаунт клуба «Каролина Харрикейнз» в «Твиттере» показал, как игроки команды отреагировали на победу в решающем матче против «Вашингтона». В седьмой встрече «Каролина» одержала гостевую победу со счётом 4:3 в овертайме и вышла в полуфинал конференции.

После первого периода «Вашингтон» выигрывал со счётом 2:0 благодаря голам Андре Бураковски и Тома Уилсона, которому ассистировали Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Во втором периоде «Каролина» отыграла одну шайбу, но хозяева забили в ответ и вновь упрочили своё преимущество.

Однако игрокам «Каролины» удалось забросить ещё две шайбы и сравнять. основное время закончилось со счётом 3:3. Для определения победителя командам потребовался овертайм, в котором более успешными оказались гости. Автором победного гола стал Брок Макгинн.