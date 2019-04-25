Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил вызов в сборную России. Его клуб уступил «Каролине Харрикейнз» в решающем матче четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли и завершил выступление на турнире.

Помимо Овечкина, в сборную России были приглашены ещё два освободившихся игрока «Вашингтона» — защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов. Федерация хоккея России сообщила об этом в официальном аккаунте в «Твиттере».

Защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов (все — "Вашингтон") вызваны в национальную сборную. — Хоккей России (@russiahockey) April 25, 2019

Напомним, после вылета из Кубка Стэнли Овечкин прокомментировал игру своей команды. «Мы доминировали в первых двух периодах, — сказал Овечкин после игры. — Пару удачных отскоков, и они вернулись в игру». Хоккеист отметил, что игроки «Вашингтона» старались изо всех сил, но не всегда реализовывали своим моменты. «Мы расстроены и разочарованы, особенно после прошлого года», — подчеркнул нападающий.