Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала о постановке программ на новый соревновательный сезон.

Ранее спортсменка выкладывала фото с тренировки, на которой работает совместно с Иваном Ригини. Спортсменка пояснила, что на данный момент идёт процесс постановки короткой программы. «Однозначно это будет что-то новое, но пока не хочу раскрывать все секреты, — сказала Самодурова, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». — Даже еще не знаю, войдет это все в программу или нет, но надеюсь, что я смогу ее показать».

Спортсменка подчеркнула, что речь идёт о короткой программе, так как постановщиком произвольной будет Илья Авербух. Сам Авербух ранее сообщал, что будет работать не только с Самодуровой, но и с Елизаветой Туктамышевой.