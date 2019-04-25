Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала о том, как планирует усложнять свои программы к следующему сезону.

«В планах тройной аксель, это в первую очередь», — сказала спортсменка, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». Самодурова призналась, что только недавно вернулась с шоу, поэтому времени на изучение прыжка пока не было. Фигуристка планирует начать работу над прыжком на тренировочном сборе в Эстонии. Два года назад Самодурова уже пробовала исполнять тройной аксель.

Спортсменка подчеркивает, что изучение акселя для неё приоритетнее, чем попытки исполнить четверной прыжок.

Напомним, в минувшем сезоне фигуристка выиграла чемпионат Европы. Ранее она сообщила, что постановщиком её новой произвольной программы будет Илья Авербух.