Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин уехал на Камчатку для участия в Авачинском марафоне вместо того, чтобы готовиться к праймериз «Единой России».

Отъезд Шипулина стал неожиданностью для московского руководства партии. Представитель «Единой России» отметил, что Шипулин никого не предупредил о своём отъезде и отменил несколько назначенных встреч.

Напомним, на Авачинском марафоне Шипулин занял сотое место. Также в гонке принял участие российский биатлонист Александр Логинов. Результат Логинова — 2 часа 32 минуты и 55,2 секунды, это шестое время в гонке. Победителем стал тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев, он привез ближайшим преследователям более двух минут на финише, на втором и третьем местах расположились знаменитые лыжники Алексей Петухов и Александр Легков.

Праймериз «Единой России» по Серовскому округу Свердловской области пройдут 26 мая.