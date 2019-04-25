Бывший российский боксёр-профессионал Николай Валуев поздравил петербургский «Зенит» с победой над московским «Динамо». Игра проходила в рамках 25-го тура чемпионата России и завершилась победой петербуржцев со счётом 2:0.

«Браво, «Зенит»! Шаг за шагом к очередному золоту», — написал Валуев на своей странице в «Твиттере».

Браво @zenit_spb ! Шаг за шагом к очередному Золоту!👍 — Валуев Николай (@NickValuev) April 24, 2019

Напомним, встреча проходила в Санкт-Петербурге, забитыми голами отметились нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун. Для Дзюбы гол стал сотым в матчах чемпионата России, форвард посвятил его своему шестилетнему сыну.

В начале матча фанатский «Вираж» сине-бело-голубых растянул на трибуне баннер, посвящённый ситуации с нападающим Александром Кокориным.

После 25-го тура «Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея в своём активе 54 очка. На втором месте идёт московский «Локомотив», на третьем — ЦСКА.