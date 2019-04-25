24 апреля в Приморском районе прошел первый в этом году турнир по городошному спорту!
В нем участвовали мальчики и девочки, бабушки и дедушки, мамы и папы! Было весело и спортивно!
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24 апреля в Приморском районе прошел первый в этом году турнир по городошному спорту!
В нем участвовали мальчики и девочки, бабушки и дедушки, мамы и папы! Было весело и спортивно!