Руководство мадридского «Реала» предложило полузащитнику лондонского «Челси» Эдену Азару выгодные финансовые условия соглашения.

Как сообщает Daily Mail, испанский клуб готов платить бельгийцу 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Это составляет примерно 462 тысячи евро. Если контракт будет подписан, то Азар станет самым высокооплачиваемым игроком в Европе.

При этом лондонский «Челси» готов отпустить Азара только в том случае, если «Реал» выплатит 100 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации.

28-летний Азар перебрался в «Челси» летом 2012 года из «Лилля» за € 35 млн. Мадридский клуб хотел приобрести Азара еще год назад, но тогда «Челси» захотел за игрока 200 миллионов.