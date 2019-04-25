Матч с «Динамо» начинался для «Зенита» тревожно. Во-первых, питерский вираж фиксировался не на поддержке своей команды, а на теме выноса мусора. Первые пять минут фанаты захлебывались в собственном оскорбляющем соперника перфомансе, сдвинув ради этого даже традиционное исполнение гимна.

Именно в этот момент случилась вторая тревожность — «Динамо» создало свой единственный шанс на гол в этом матче. Бывший игрок «Зенита» Артур Юсупов вырезал пас на Федора Черных, но тот на редкость плохо использовал выход один на один с Луневым.

Когда вираж пришел в норму и стал поддерживать команду, как он это умеет делать, освоился и «Зенит». Да, «Динамо» слаженно защищалось весь первый тайм, но «Зенит» был солиден. Все 45 минут он растягивал ватное одеяло своих атак с фланга на фланг, подавал и вдавливался москвичей в штрафную. Это давление забрало огромное количество энергии у игроков «Динамо», что и сказалось во втором тайме.

Победа над «Краснодаром» еще больше налила чемпионской уверенности в игровой котел Семака. Даже Вильмар Барриос, обычно осмотрительно работающий с мячом, в этой игре куражился в ловком дриблинге и легкой игре в пас. Поймали эту естественность и Жирков со Смольниковым, без опасений бежавшие вперед, что делало «Зенит» очень разнообразным.

Именно фланговая активность с обоих краев позволила «Зениту» дважды забить в этом матче. Сначала Жирков идеально вырезал на Дзюбу, вернувшего себе психическое состояние образца лета-осени прошлого года. А затем уже Ригони, находясь справа, изящно подрезал на дальнюю все тому же Дзюбе. Немного зажатый в последнее время (единственный из зенитовцев) Сердар Азмун по пустым воротам не промахнулся.

«Зенит» — чемпион? Пожалуй, об этом можно говорить с вероятностью процентов на 95. У команды Семака три матча дома из пяти, а ведь конкуренты тоже могут терять очки. По сути, единственный конкурент «Локомотив» должен ликвидировать 9-очковый отрыв — в общем, почти нереально в текущей данности.

Тем не менее, несмотря на очевидность и легкость решения общей задачи игроки «Зенита» не расслабляются. После матча с «Динамо», например, все дружно отказались общаться с прессой. Оно и понятно: потоки вопросы про будущее чемпионство сейчас просто не нужны. Будоражить сознание, когда через несколько дней, кусачие «Крылья Советов», — та еще затея.

«Зенит» сфокусирован на чемпионстве — это 3 очка в каждом матче. Выдерживая данный темп, свой титул питерцы оформят, скорее всего, в Грозном после матча с «Ахматом». Но всем болельщикам хотелось бы, конечно, чтобы это случилось тур спустя — 12 мая в домашней игре с ЦСКА. Это была бы хорошая вишенка на торте, испеченном в честь окончания четырехлетнего отрезка без золотых медалей.