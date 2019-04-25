Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что сосредоточилась на новом сезоне.

Об этом фигуристка написала на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в минувшем сезоне Туктамышева выиграла две медали этапов Гран-при, а также бронзу в финале серии. Затем спортсменка заболела воспалением лёгких и пропустила чемпионат России, из-за чего не получила путёвку на главные старты.

После чемпионата Европы ФФККР решила устроить дополнительный отбор на чемпионат мира: для этого надо было принять участие в финале Кубка России. Там Туктамышева стала второй, а путёвку в Сайтаму получила Евгения Медведева.

Туктамышева была включена в состав сборной России на командный чемпионат мира, где выиграла произвольную программу женского турнира.