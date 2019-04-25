Российская фигуристка Александра Трусова, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, рассказала, как относится к своей репутации «вундеркинда».

«Я занимаюсь в группе, где все вундеркинды, — сказала Трусова, слова которой приводит Sportchic.ru. — Среди нас есть чемпионки мира и олимпийские чемпионки». Фигуристка отметила, что старается меньше слушать чужие комментарии и читать, что о ней пишут в соцсетях. Спортсменка уверена, что секрет успеха кроется в том, чтобы больше тренироваться.

Напомним, Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров. Кроме того, фигуристка вошла в историю женского фигурного катания, впервые исполнив четверной прыжок на соревнованиях.

В сезоне 2019/20 спортсменка перейдёт на взрослый уровень.