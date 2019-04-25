Экс-чемпион мира из Казахстана Геннадий Головкин объявил о прекращении сотрудничества со своим тренером Абелем Санчесом, с которым работал с 2010 года.

Головкин объяснил своё решение тем, что хочет продолжать совершенствоваться. По мнению спортсмена, для этого ему нужен новый тренер. На своей странице в «Инстаграме» Головкин поблагодарил Санчеса за совместную работу.

Санчес быстро отреагировал на сообщение Головкина. Он отметил, что после девяти лет сотрудничества, установленных рекордов и подписанных контрактов спортсмен настоял на новом варианте оплаты труда тренера. «Мои честь и достоинство не позволяют допустить, чтобы меня так обманывали, — приводит слова Санчеса журналист Джейми Мотта. — Очень жаль, что человек оказался настолько жаден и неблагодарен».