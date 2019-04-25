В субботу 11 мая в г. Сестрорецке пройдет детская ВЕЛОГОНКА, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной Войне.

Организатором гонки выступит Центр ФКСиЗ Курортного района https://vk.com/cfksizkurort

Северный пер. д.3, Таймаут. Начало в 11:00

Если Ваш ребенок любит кататься на велосипеде, то не пропустите наше спортивное мероприятие!

Участвовать могут дети от 4 до 11 лет

Разделение на мальчиков и девочек

Участие в Велогонке — БЕСПЛАТНОЕ!

РЕГИСТРАЦИЯ на велогогонку по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1NPcSQrRSGMK_oBS-BpMM..

Также Вы сможете зарегистрироваться в день гонки, за 30 мин до своего заезда.