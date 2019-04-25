В субботу 11 мая в г. Сестрорецке пройдет детская ВЕЛОГОНКА, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной Войне.
Организатором гонки выступит Центр ФКСиЗ Курортного района https://vk.com/cfksizkurort
Северный пер. д.3, Таймаут. Начало в 11:00
Если Ваш ребенок любит кататься на велосипеде, то не пропустите наше спортивное мероприятие!
Участвовать могут дети от 4 до 11 лет
Разделение на мальчиков и девочек
Участие в Велогонке — БЕСПЛАТНОЕ!
РЕГИСТРАЦИЯ на велогогонку по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1NPcSQrRSGMK_oBS-BpMM..
Также Вы сможете зарегистрироваться в день гонки, за 30 мин до своего заезда.