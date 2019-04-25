Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана поделилась ожиданиями от предстоящего слушания в суде.

«Не знаю, повернётся ли суд в сторону наших футболистов, но я уже ни на что не надеюсь», — сказала Мамаева, слова которой приводит «Чемпионат». Она отметила, что её супруг готов к любому решению суда и просто ждёт.

Мамаева выразила уверенность, что её мужа и нападающего «Зенита» Александра Кокорина спровоцировали. Также она отметила, что дети очень скучают по Мамаеву и ждут, когда он вернётся домой.

Напомним, сегодня, 25 апреля, футболистов допросят в Пресненском суде.

Вчера в слушании дела был перерыв, поэтому к Кокорину допустили врача «Зенита». Специалист оценил состояние игрока как удовлетворительное, однако выразил опасение, что у него начнётся атрофия мышц.