Кисловодский городской суд Ставрополья отказался возвращать бойцу ММА Александру Емельяненко водительские права, которых он был лишён после произошедшего в марте инцидента.

Как сообщает РИА «Новости», на заседании суд подтвердил штраф и лишение прав.

Напомним, ранее стало известно, что Емельяненко попал в очередной скандал, несколько раз нарушив закон. Сначала спортсмен оставил свой автомобиль в неположенном месте, после чего начал мешать эвакуировать его машину. Затем на этой машине попытался скрыться от полиции, спровоцировав ДТП с участием еще двух автомобилей. Вдобавок выяснилось, что Емельяненко в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщалось, что Емельяненко упал с велосипеда и получил травмы, из-за его ближайших поединок пришлось перенести.