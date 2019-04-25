Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, в чём секрет её успешных выступлений.

«Я смотрю в глаза судьям, чтобы они смотрели на меня и не могли оторваться, гипнотизирую их», — сообщила Трусова, слова которой приводит Sportchic.ru. В текущем сезоне Трусова исполняла произвольную программу под музыку из кинофильма «Пятый элемент». Одной из особенностей постановки было то, что в ходе выступления Трусова останавливалась около судей и смотрела им в глаза.

Напомним, Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров. Кроме того, фигуристка вошла в историю женского фигурного катания, впервые исполнив четверной прыжок на соревнованиях.

В сезоне 2019/20 спортсменка перейдёт на взрослый уровень.