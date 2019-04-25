Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением по поводу 12-летнего спортсмена Максима Белявского, исполнившего пятерной тулуп.

Фигурист показал, как разучивает прыжок на тренировке: на данный момент он исполняет его с помощью специальной удочки.

«Рядом с Максимом есть человек с удочкой, который его поддерживает — так мы разучиваем прыжки, чтобы дети не падали, — заявила Тарасова, слова которой приводит ТАСС. — На тренажёре Мишина можно так навращать и 10, и 12, и 100 оборотов».

Специалист отметила, что только дилетанты смогут назвать такие попытки исполнением пятерного прыжка. Тарасова выразила мнение, что тренер просто хотел привлечь внимание к тому, что умеют делать ученики.

Напомним, Максим Белявский тренируется в ЦСКА у Сергея Давыдова.