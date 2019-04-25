После массового вылета российских звезд из первого раунда Кубка Стэнли сборная России попадает в уникальную ситуацию. На чемпионат мира в Братиславу отправляется «дрим тим», которая будет накатывать с самого первого матча турнира. Главный тренер сборной России Илья Воробьев получил игроков «не с колес», как это обычно бывает, а заранее.

Ситуация уникальная. Флагманское поколение российских нападающих Овечкин, Малкин и Ковальчук получают возможность вместе сыграть на чемпионате мира с самого его начала. Этот турнир должен красиво закрыть их совместную историю в сборной — скорее всего, вместе они уже больше не сыграют.

К именитым ветеранам добавляются молодые звезды — Кучеров и Кузнецов, Гусев и Капризов. Перед тренерским штабом Воробьева стоит интересная головоломка — в каком сочетании звеньев использовать всех игроков на чемпионате мира. По сути, из всех возможных российских звезд НХЛ не хватает только Тарасенко, Панарина и Радулова. Что будет делать Воробьев, если уже во втором раунде Кубка Стэнли вылетят «Сент Луис», «Коламбус» и «Даллас», — совершенно непонятно.

Ведь состав уже и так бешеный. Не очень понятно, что делать с некоторыми игроками ЦСКА и СКА, не все из которых попадут в Братиславу. Не идет даже речь об использовании хоккеистов «Салавата» и «Локомотива» — они просто не влезают в состав.

Прикинем ведущие звенья сборной России. Ковальчука нет смысла опускать в четвертое звено — там от него мало пользы. А вот в первых сочетаниях с Малкиным он будет органичен. Понятно, что Овечкин сыграет с Кузнецовым. Дадонова есть смысл использовать с Гусевым, а Григоренко — с Капризовым.

С кем-то из этих пар можно наигрывать Никиту Кучерова. Например, можно соединить лучшего бомбардира НХЛ с Капризовым и Григоренко. Тогда у последнего будет отличная «химия» с двумя краями. С Кучеровым он играл на молодежных чемпионатах мира, а Капризова здорово чувствует по ЦСКА.

В условном четвертом звене бывших бомбардиров СКА Гусева и Дадонова связывает центр Анисимов (странно, что не Шипачев). Таким образом, нужно всего лишь найти партнеров для Кузнецова с Овечкиным и Ковальчука с Малкиным. В сборной России такие есть — это могут быть Плотников, Барабанов и даже Якупов. Спрашивается, зачем в сборную России едут армейцы Телегин, Андронов и омич Михеев? Впрочем, есть вероятность, что Воробьев уплотнит звезд и, например, Кучеров сыграет с Овечкиным и Кузнецовым.

В любом случае, Воробьев будет выбирать между игроками своего СКА и хоккеистами из команд, которые оказались выше по итогам сезона. Кого возьмет главный тренер сборной России, узнаем очень скоро.

Состав сборной России на ЧМ в Братиславе (версия Nevasport):

Вратари: Василевский, Сорокин, Георгиев

1 звено: Орлов, Проворов — Овечкин, Кузнецов, Плотников (Кучеров)

2 звено: Сергачев, Гавриков — Ковальчук, Малкин, Барабанов (Михеев)

3 звено: Зайцев, Нестеров — Капризов, Григоренко, Кучеров (Якупов)

4 звено: Зуб, Хафизуллин — Гусев, Анисимов, Дадонов

Запасные: Телегин, Андронов, Кадейкин, Киселевич, Сергеев