Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал изменения в тренерском штабе команды. Специалист объяснил, почему Андрей Падин покинул пост тренера женской резервной сборной.

«Это решение принималось на тренерском совете, — сказал Чепиков, слова которого приводят «Известия». — Резервной сборной нужна «свежая кровь», поэтому выбор пал на молодого специалиста Евгения Куваева».

Напомним, основную женскую сборную продолжит возглавлять Виталий Норицын, помогать ему в этом будут Леонид Гурьев и Николай Загурский. Тренировать женский резерв будут Сергей Коновалов и Евгений Куваев.

Российская биатлонистка Виктория Сливко выразила недовольство изменениями в тренерском штабе. На своей странице в «Инстаграме» Сливко заявила, что тренеры в сборной меняются каждый год, из-за чего постоянно надо привыкать к новой системе работы.