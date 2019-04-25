Женская российская команда по кёрлингу выиграла матч у канадской четвёртки на финальном турнире «Большого шлема».

Российская команда под руководством Алины Ковалёвой оказалась сильнее четвёрки Кэйси Шейдегерр из Канады. Матч проходил в рамках группового этапа и завершился победой россиянок со счётом 7:4 (0:2, 0:0, 1:0, 0:1, 5:0, 1:0, 0:1). В состав команды Ковалёвой также вошли Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева и Екатерина Кузьмина.

Кроме того, во втором раунде группы C играла ещё одна российская команда, скипом которой является Влада Румянцева. Российская четвёрка проиграла канадской команде во главе с Керри Эйнарсон. Игра завершилась с разгромным счётом 1:7 (0:2, 0:1, 0:1, 0:1, 1:0, 0:2).

В третьем раунде соревнований команды Румянцевой и Ковалёвой сыграют между собой. Напомним, в четвёрке Румянцевой также выступают Дарья Морозова, Ирина Рязанова и Вера Тюлякова.