Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал попытку 12-летнего фигуриста Максима Белявского исполнить прыжок в пять оборотов.

«Важно, что у Максима существует такой серьёзный настрой», — сказал Горшков, слова которого приводит ТАСС. Однако специалист не выразил уверенности, что фигурист и дальше сможет демонстрировать элемент. Горшков отметил, что, во-первых, Белявскому всего 12 лет, во-вторых, прыжок был исполнен на удочке.

«Предстоит ещё много работы, чтобы исполнять этот прыжок без удочки хотя бы на тренировке», — заявил Горшков и одобрил стремление спортсменов штурмовать непокорённые вершины.

Напомним, в «Инстаграме» Белявского появилось видео, на котором он тренирует пятерной тулуп.