На стадионе «Арена-Рига» стартовал хоккейный матч между сборными Латвии и России. Игра проходит в рамках Еврочелленджа.

Еврочеллендж является одним из этапов подготовки сборной России к предстоящему чемпионату мира. Накануне россияне уже встречались с Латвией: команда Воробьёва одержала победу волевую победу со счётом 4:2.

Напомним, ранее сборная России в рамках Еврочелленджа дважды встречалась со Швейцарией и победила в обоих играх. Первый матч закончился со счётом 5:2, игроки петербургского СКА набрали шесть очков. Вторая игра также завершилась разгромом — 5:1.

На чемпионате мира сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир будет проходить в период с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.