В Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене» стартовал волейбольный матч между «Зенитом» и кемеровским «Кузбассом». Команды встречаются в рамках второго матча полуфинала Суперлиги.

Первый матч полуфинала прошел в Кемерове и завершился уверенной победой «Кузбасса» со счетом 3:0 (25:15, 26:24, 25:23).

В четвертьфинале чемпионата России петербургский «Зенит» одержал победу над новосибирским «Локомотивом». В первой игре на своей площадке подопечные Александра Климкина оказались сильнее – 3:1, во втором матче петербуржцы победили на тай-брейке со счётом 3:2

Ранее «Зенит» вылетел из волейбольной Лиги Чемпионов, проиграв в золотом сете польской «Скре» из города Белхатув. Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу поляков, во втором матче «зенитовцы» выиграли 3:1, однако в дополнительном сете уступили «Скре».