Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала составы тренировочных групп для подготовки к сезону 2019/20. спортсмены будут работать под руководством четырёх специалистов.

В группе Маркуса Крамера будут тренироваться Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Евгений Белов, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская. В этой же группе будут работать Иван Кириллов, Артём Мальцев, Андрей Краснов, Алиса Жамбалова, Анна Нечаевская, Елена Соболева и Яна Кирпиченко.

Группа Юрия Бородавко будет представлена следующим составом: Александр Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов, Анна Жеребятьева, Андрей Собакарёв, Лидия Дуркина, Мария Истомина, Александр Терентьев и Алексей Червоткин.

В группу Олега Перевозчикова будут входить Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Ярослав Рыбочкин, Антон Тимашов, Илья Семиков и Кирилл Киливнюк.

В группе Егора Сорина подготовку к сезону начнут Илья Порошкин, Иван Горбунов, Денис Филимонов, Владислав Вечканов, Татьяна Алёшина, Нина Дуботолкина, Диана Головань, Аида Баязитова, Екатерина Смирнова, Христина Мацокина, Ольга Кучерук и Анна Грухвина.

Также ряд спортсменов будет находиться на самоподготовке: Маским Вылегжанин, Андрей Парфёнов, Юлия Чекалёва, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, Анастасия Доценко.