Российский теннисист Даниил Медведев, под седьмым номером посеянный на турнире в Барселоне, пробился в четвертьфинал. В третьем круге он в двух сетах переиграл американца Маккензи Макдональда — 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Медведев два раза успел подать навылет, ни разу не делал двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов. У представителя США одна двойная ошибка и два брейка.

За выход в полуфинал турнира с призовым фондом € 2 746 455 Медведев сыграет победителем матча между Григором Димитровым из Болгарии и чилийцевм Николасом Джарри.

Действующим победителем соревнований в Барселоне является испанец Рафаэль Надаль, который в прошлогоднем финале приговорил грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.