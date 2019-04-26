В Баку стартует четвёртый этап серии Гран-при Формулы-1. Сегодня, 25 апреля, состоятся две свободные практики: первая стартует в 12:00 по московскому времени, вторая — в 16:00.

Завтра в 13:00 состоится третья практика, а в 16:00 гонщики проведут квалификацию, которая определит их стартовые позиции в гонке. Сама гонка будет проходить в воскресенье, 28 апреля, и начнётся в 15:10.

Пилотам предстоит преодолеть 51 круг общей сложностью 306,049 км.

На данный момент лидером сезона является британец Льюис Хэмилтон, имеющий 68 очков и представляющий команду «Мерседес». На втором месте идёт его партнёр по «Мерседесу» финн Валтери Боттас. Замыкает тройку лучших пилотов Макс Ферастаппе, представляющий «Ред Булл».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает пятнадцатое место таблицы с одним очком в активе.