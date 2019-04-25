Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник выразил мнение, что никто из фигуристов в ближайшее время не сможет исполнить пятерной прыжок на соревнованиях.

«Не думаю, что пятерной прыжок состоится в ближайшее время на соревнованиях, — заявил Лакерник, слова которого приводит агентство «Р-Спорт». — Как только ISU увидит, что это событие близко к возможному в тренировочных вариантах без соответствующих приспособлений, мы расширим таблицу оценок за элементы».

Напомним, 12-летний фигурист Максим Белявский, тренирующийся в московском ЦСКА под руководством Сергея Давыдова, продемонстрировал исполнение пятерного прыжка на удочке — специальном страховочном приспособлении.

Ранее президент ФФККР Александр Горшков назвал это попыткой штурмовать непокоренные вершины и выразил сомнение, что спортсмен сможет показать прыжок на соревнованиях.