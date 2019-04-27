Соревновательный сезон в фигурном катании уже завершился, и спортсмены активно придумывают для себя новые образы. Nevasport вспоминает, кому удалось больше всего удивить зрителей в минувшем сезоне.

Наталья Забияко и Александр Энберт

Спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт предстали перед болельщиками и судьями в совершенно неожиданном образе: они изображают настоящее ледовое побоище, в котором партнёрше досталась роль тевтонского рыцаря. «Вместо любви у нас война», — говорила Наталья об этой программе.

Камила Валиева

Юная ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева выступала в образе легендарной девочки на шаре с полотна Пабло Пикассо. Эта идея пришла в голову Тутберидзе, а впоследствии программа стала любимой у тренера. Точное попадание в образ отметила внучка самого Пикассо и даже пригласила Валиеву во Францию.

Александра Трусова

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выступала под музыку из кинофильма «Пятый элемент». Спортсменка выходила на лёд не в привычном платье, а в лаконичном комбинезоне, подчеркивающем стиль её катания. Однако основная изюминка не в этом: во время проката Саша останавливалась напротив судей и смотрела им в глаза, будто пытаясь загипнотизировать.

Александр Самарин

Произвольная программа Александра Самарина в минувшем сезоне была поставлена под саундтрек к фильму «Величайший шоумен». Данная музыка — не редкость в фигурном катании, но Самарин смог запомниться публике продуманностью своего образа. Его костюм стал практически точной копией костюма героя мюзикла.

Евгения Медведева

В самом начале сезона Евгения Медведева предстала перед поклонниками в совершенно новом образе: изменилась и внешность спортсменки, и стиль программы. Евгения вышла на лёд в короткой платье и с новой причёской, чтобы исполнить программу под динамичную джазовую композицию. Но смена имиджа показалась слишком радикальной даже самой спортсменке — впоследствии Медведева поменяла программу.