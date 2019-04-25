Петербургская теннисистка Светлана Кузнецова в матче второго круга турнира в Стамбуле проиграла Маркете Вондроушовой из Чехии — 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час и 18 минут.

За это время россиянка ни разу не подала навылет, сделала три двойные ошибки и взяла четыре гейма на подаче чешки. У соперницы Кузнецовой один эйс, три двойные ошибки и семь брейков.

Всего на счету 33-летней россиянки 18 побед на турнирах WTA. Кузнецова дважды побеждала на турнирах серии Большого шлема (Открытый чемпионат США — 2004, Открытый чемпионат Франции — 2009). Кузнецова недавно восстановилась после травмы, а потому в рейтинге WTA спортсменка находится на 98-й строчке.

Призовой фонд турнира составляет $250 тыс. Соревнования в Турции завершатся 28 апреля.