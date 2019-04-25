Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев дал показания на слушании в Пресненском суде Москвы.

Спортсмен признал свою вину в том, что избил водителя Виталия Соловчука. Мамаев сообщил, что в ходе конфликта ударил Соловчука, в результате чего тот упал. После этого Мамаев продолжил наносить удары по лицу и по телу. «Извинения я ему приносил. Я беру на себя ответственность за лечение. Я виноват», — сказал Мамаев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также друг компании Александр Протасовицкий отбывают наказание в СИЗО «Бутырка». Братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.