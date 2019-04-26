В Олимпийском зале Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов и тренеров городской Федерации лыжных гонок по результатам сезона 2018/2019.

Участников церемонии приветствовала председатель Комитета, олимпийская чемпионка Наталья Антюх.

«Все вы провели интересный и насыщенный сезон. Пусть ваши трудолюбие и целеустремленность всегда приносят удачу и победы», – сказала Антюх на церемонии.

Обладателями наград стали Лидия Дуркина, Андрей Краснов, Анастасия Рыгалина и другие.

Напомним, ранее ФЛГР опубликовала состав спортсменов на подготовку к следующему сезону. Дуркина будет готовиться в группе Юрия Бородавко, Краснов — у Маркуса Крамера.