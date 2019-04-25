Букмекерские конторы назвали фаворита предстоящего чемпионата мира по хоккею, который стартует 10 мая.

По мнению аналитиков, главным претендентом на победу является сборная Канады: на её успех ставят с коэффициентом 3.5. Следом за канадцами идёт сборная России, которая будет играть в сильном составе. К команде присоединились Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Евгений Малкин, Никита Кучеров и Никита Гусев — их клубы вылетели из Кубка Стэнли.

Букмекеры предполагают, что за медали также будут бороться сборные Швеции и Финляндии.

На чемпионате мира сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир будет проходить в период с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.