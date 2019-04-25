Бывший наставник СКА и сборной России Вячеслав Быков рассказал о своих ожиданиях от выступление национальной команды на чемпионате мира в Братиславе. Быков надеется на первое место.

Быков подчеркнул, что трио звезд Александр Овечкин, Евгений Малкин и Илья Ковальчук сыграют свою роль. Также, как они это сделали в 2008 года, когда стали чемпионами мира после долгого перерыва (команду тренировал Быков). Экс-тренер сборной заметил, что с той поры все трое стали более зрелыми игроками и теперь должны вести за собой молодежь и передавать им своей опыт.

«Звездный у нас состав или не звездный, у нас всегда будут стоять высокие задачи. Как и все болельщики, буду ждать хорошего результата и болеть за нашу сборную», — приводит слова Быкова Sport 24.

В данный момент Быков имеет паузу в своей работе. Последним клубом в карьере тренера был СКА, с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне 2014/2015.