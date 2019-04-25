Российский фигурист Максим Белявский рассказал об изучении прыжка в пять оборотов.

«Пятерной тулуп начал учить вчера, — сообщил Белявский, слова которого приводит ТАСС. — Тренер сказал: «Пятерной скрутишь?» Я попробовал и упал. Потом еще раз, и постепенно пошло».

Напомним, 12-летний фигурист, тренирующийся в московском ЦСКА под руководством Сергея Давыдова, продемонстрировал исполнение пятерного прыжка на удочке — специальном страховочном приспособлении.

Президент ФФККР Александр Горшков назвал это попыткой штурмовать непокоренные вершины и выразил сомнение, что спортсмен сможет показать прыжок на соревнованиях. Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник выразил мнение, что никто из фигуристов в ближайшее время не сможет исполнить пятерной прыжок на соревнованиях.