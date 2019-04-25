Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) оценил результаты российской команды и работу тренерского штаба как удовлетворительные. Заседание президиума состоялось в Москве.

«Оценка работы удовлетворительная – и нам, и выступлению спортсменов, и работе иностранных специалистов», — заявила президент ФЛГР Елена Вяльбе, слова которой приводит агентство «Р-Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне российский лыжник Александр Большунов занял второе место генеральной классификации Кубка мира и завоевал малый хрустальный глобус в дистанционном зачете. На чемпионате мира в Зеефельде сборная России завоевала восемь медалей: пять серебряных и три бронзовых.

Ранее стало известно, что ФЛГР огласила состав спортсменов для подготовки к новому сезону. Лыжники будут тренироваться в группах четырёх специалистов — Маркуса Крамера, Олега Перевозчикова, Юрия Бородавко и Егора Сорина. Ряд спортсменов будет находиться на самоподготовке.