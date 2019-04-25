Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил своём мнение по поводу изменений в тренерском штабе сборной России по биатлону. Телеведущий остался недоволен тем, что Андрей Падин покинул пост тренера женской резервной сборной.

«Это больше, чем преступление: это ОШИБКА», – написал Губерниев в «Инстаграме».

Напомним, основную женскую сборную продолжит возглавлять Виталий Норицын, помогать ему в этом будут Леонид Гурьев и Николай Загурский. Тренировать женский резерв будут Сергей Коновалов и Евгений Куваев.

Российская биатлонистка Виктория Сливко выразила недовольство изменениями в тренерском штабе. На своей странице в «Инстаграме» Сливко заявила, что тренеры в сборной меняются каждый год, из-за чего постоянно надо привыкать к новой системе работы.