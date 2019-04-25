Бывший защитник СКА Андрей Кутейкин, знаменитый тем, что дважды забивал голы из своей зоны, останется на будущий сезон в московском «Спартаке». Кутейкин подписал новое соглашение с московским клубом. Контракт является односторонним и завершит свое действие 30 апреля 2021 года.

В прошедшем сезоне 34-летний защитник сыграл за «красно-белых» 51 матч, в них он набрал 20 (6+14) очков с показателем полезности «+7». Кутейкин не играл плей-офф, пропустив турнир на вылет из-за травмы.

Помимо СКА в КХЛ защитник выступал за «Салават Юлаев», московское «Динамо» и «Авангард». В 455 матчах в его активе 165 (59+106) очков.

Кутейкин является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2011, 2015).