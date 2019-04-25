Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о подготовке к новому сезону.

По словам Вяльбе, фактически изменений никаких нет, есть часть спортсменов, которая выбыла из команды, а есть новые лица в группах. Кроме того, в тренерском штабе поменялся всего один процент из ста, выбыл Николай Панкратов, а снова прибыл Андрей Нутрихин. Глава ФЛГР отметила, что для нее стабильность — это всегда более понятная вещь, поэтому организация стабильно идет с тренерским штабом.

«Да, есть некие ошибки за прошлый сезон, мы уже все обсудили со всеми вытекающими, и, слава богу, все понимают, какие ошибки и когда были сделаны. Надеюсь, в будущем их не будет», — сказала Вяльбе, слова которой приводит ТАСС.

Ранее президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) оценил результаты российской команды и работу тренерского штаба как удовлетворительные. Заседание президиума состоялось в Москве.

Напомним, в минувшем сезоне российский лыжник Александр Большунов занял второе место генеральной классификации Кубка мира и завоевал малый хрустальный глобус в дистанционном зачете. На чемпионате мира в Зеефельде сборная России завоевала восемь медалей: пять серебряных и три бронзовых.