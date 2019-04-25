Заслуженный тренер России Алексей Мишин оценил пятерной прыжок 12-летнего фигуриста из Москвы Максима Белявского. Напомним, что фигурист сделал уникальное достижение, прыгнув в пять оборотом с лонжем.

По словам Мишина, он чувствовал, что это способный мальчик. Белявский тренировался с Мишиным, а затем по его рекомендации перешел к Сергею Давыдову в ЦСКА, у которого тренируется сейчас. Мишин отметил, что будет рад, если у Давыдова получится поднять фигурное катание еще более серьезную высоту, поскольку пятерной прыжок — это очень сложный элемент.

Правда, как отметил Мишин, в лонже можно и десять оборотов сделать. Однако 78-летний тренер не отрицает потенциал этого мальчика и очень рад, что тот прогрессирует. Мишин отметил, что не тренирует Белявского, поскольку тот живет в Москве, а тренер находится в Петербурге.

Отметим, что прыжок Белявского — уникальный. В мире еще никто не прыгал прыжок в пять оборотов.