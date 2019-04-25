Россиянка Дарья Касаткина не сумела выйти в четвертьфинал турнира в немецком Штутгарте. Во втором круге она уступила представительнице Хорватии Донне Векич со счетом 1:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 18 минут.

За это время Дарья один раз подала экс, сделала две двойные ошибки и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. А активе хорватки два эйса, две двойные ошибки и шесть брейков.

За право сыграть в полуфинале Векич будет спорить с победителем в матче между первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой, посеянной по первым номером, либо с представительницей Китая Се Шувэй.

В 2018 году этот турнир выиграла чешка Каролина Плишкова. В решающем матче она сломила сопротивление американки Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.