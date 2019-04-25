Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа выбрал трех самых сексуальных спортсменок.

По словам Нобоа, на третьем месте теннисистка Мария Шарапова, на втором теннисистка Мартина Хингис, а первое место он отдал фигуристке Елизавете Туктамышевой.

Отметим, Нобоа рассказал о своих предпочтениях в рамках интервью с Туктамышевой на канале «Зенит ТВ».

Эквадорец также рассказал о своём владении русским языком. «Я умею разговаривать, но неправильно», — пояснил эквадорец и отметил, что самое главное — это понимать речь. «Я здесь 11 лет, говорю друзьям, что я черный русский», — пошутил полузащитник.

Напомним, нынешней весной Нобоа восстановился после серьёзной травмы, из-за которой пропустил полгода. По словам футболиста, иногда ему хотелось плакать, потому что это были тяжелые шесть месяцев.