Наставник«Ливерпуля» Юрген Клопп развеял слухи о том, что нападающий «Наполи» Лоренко Инсинье летом окажется в ливерпульском клубе. По словам немецкого специалиста, «Ливерпуль» даже пытаться не будет это делать.

Клопп признался, что Инсинье — очень хороший футболист, но у него есть долгосрочное соглашение с «Наполи».

Мы даже не будем пытаться», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Известно, что интерес к Инсинье имеет и «Челси», но этому английскому клубу нельзя приобретать футболистов.

В текущем сезоне на клубном уровне Инсинье сыграл 25 матчей Серии А, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Футболист является воспитанником «Наполи», а его контракт действует до лета 2022 года.