Российский фигурист Алексей Ягудин прокомментировал пятерной тулуп 12-летнего Максима Белявского.

По словам Ягудина, информация не стоит шумихи.

«Это ни о чем! Что комментировать, если человек исполняет прыжок на «удочке»? Мальчик сколько весит? Килограммов сорок? Его можно поднять — и он будет крутиться. Мы на этой «удочке» пятерные аксели прыгали еще миллиард лет назад. А на соревнованиях пятерной, думаю, будут прыгать лет через 15», — сказал олимпийский чемпион, слова которого приводит «Команда России».

Он отметил, что давать какие-либо оценки в детском возрасте преждевременно, а когда фигурист выйдет на международную арену, Ягудин скажет, на что способен Белявский.

Ранее московский фигурист Максим Белявский, тренирующийся в ЦСКА в группе Сергея Давыдова, начал разучивать прыжок в пять оборотов. На своей странице в «Инстаграме» 12-летний фигурист опубликовал видео с тренировки, на которой попробовал исполнить пятерной тулуп. Спортсмен продемонстрировал, как делает прыжок на удочке.