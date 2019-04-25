Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о конфликте с водителем Виталием Соловчуком.

По словам Мамаева, когда он бил Соловчука, водитель говорил: «Хватит».

На вопрос, зачем Мамаев ударил Соловчука с ноги в голову, когда тот уже встал, футболист ответил, что можно что-то придумать, что бы сейчас сказать, но он этого не будет делать. Мамаев отметил, что Соловчук его не оскорблял и не проявлял агрессию.

«Я не стесняюсь говорить правду. Не юлю, не придумываю. То, что я совершил, — неправильно. Это моя ответственность. Я ее признаю. Но вы говорите о сговоре из хулиганских побуждений. Это совсем другое. Я слышал, как Саша говорил, чтобы я остановился. Он пытался меня оттащить», — сказал Мамаев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.