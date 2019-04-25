Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба предстал в образе Тора – супергероя из вселенной комиксов Marvel.

«Вот настоящий Тор. Жду не дождусь «Мстителей» в кино!», — написал Дзюба в своем Instagram.

Отметим, премьера нового фильма «Мстители: Финал» состоится в России 29 апреля.

Ранее Артём Дзюба получил награду от Российского футбольного союза и издания «Спорт-Экспресс» как лучшему футболисту России по итогам 2018 года.

Приз Артем Дзюба получил перед матчем «Зенита» с московским «Динамо» на «Газпром-Арене». В церемонии награждения поучаствовали главный редактор «СЭ» Максим Максимов, президент «Зенита» Александр Медведев, гендиректор РФС Александр Алаев, а также заместитель председателя правления компании «НОВАТЭК», председатель Комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев.

Позднее в матче Дзюба забил первый гол, а затем отдал голевую передачу на Сердара Азмуна. «Зенит» одержал победу над московской командой со счетом 2:0.