Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на второй матч Еврочелленджа против команды Латвии, сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России.

В воротах сыграет Александр Георгиев, на скамейке запасных остался Илья Коновалов;

Первое звено: Рафиков — Любушкин, Ткачёв — Бурмистров — Плотников;

Второе звено: Хафизуллин — Зуб, Ковальчук — Кадейкин — Барабанов;

Третье звено: Киселевич — Елесин, Жафяров — Алексеев — Злобин;

Четвертое звено: Сергеев, Голышев — Красковский — Коршков, Якупов.

Напомним, в первом матче сборная России по хоккею одержала победу в матче с командой Латвии в рамках Еврочелленджа. Встреча прошла в столице Латвии, Риге, и завершилась со счетом 4:2 в пользу россиян.

На чемпионате мира сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир будет проходить в период с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.