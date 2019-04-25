Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, давая показания на сегодняшнем заседании суда, рассказал о двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года. Футболист рассказал, какой алкоголь он употреблял в тот самый день — 7 октября.

Кокорин сообщил, что не помнит, пил ли он алкоголь в клубе «Эгоист» — там он кушал. А вот начиная с поезда (сапасана) он пил только пиво. Кокорин выпивал этот алкогольный напиток в «Сикрет руме» и «Кофемании». Вот только не помнит — какое количества напитка он выпил.

Я все хорошо помню, поскольку пил только пиво. Когда у меня есть выходной, я могу себе позволить, — сказал Кокорин в суде.

Напомним, что уже более полугода Александр Кокорин и его коллега по футбольным полям РПЛ Павел Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка», ожидая решение суда по избиениям Василия Соловчука и Дениса Пака.