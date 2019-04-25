Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити».

По словам Клоппа, он ожидал именно этот результат. Немец отметил, что «Юнайтед» старался изо всех сил, особенно в первом тайме, но на 95-й минуте стало понятно, что «Сити» им не по зубам.

«В некоторых моментах им не хватило удачи, но то, что они не могут противостоять «Манчестер Сити» — это очевидно», — сказал Клопп, слова которого приводит The Mirror.

Напомним, футбольный клуб «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 31 тура Английской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».

Исход встречи решился во втором тайме: на 54-й минуте первый гол в матче забил португальский полузащитник «Сити» Бернарду Силва, а удвоил преимущество команды немецкий хавбек Лерой Сане на 66-й. «Юнайтед» ничего обороне соперника противопоставить не смог и проиграл всухую.